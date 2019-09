CIA:n salatut kuvat: Tästä alkoi sota

Afganistanin operaatio aloitettiin pian New Yorkin terrori-iskujen jälkeen.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on julkaissut Twitterissä sarjan aiemmin salassa pidettyjä kuvia Afganistanin sodan laukaisseesta operaatiosta (alla).

JAWBREAKER-nimellä tunnettu tehtävä oli vastaus New Yorkin syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin. Siinä CIA:n erikoisryhmä siirrettiin salassa Afganistanin rajan yli. Mukanaan miehillä oli kolme miljoonaa dollaria käteistä. Afganistanin Pohjoisen liiton oli määrä käyttää varoja Taliban-liikkeen vastaisten joukkojen kokoamiseen. Rahat ovat laatikoissa, jotka näkyvät yllä olevassa kuvassa helikopterin perällä.

Neuvostovalmisteinen Mi-17 Hip-helikopteri on nykyisin näytillä CIA:n museossa. Se lennätti CIA:n ryhmän Uzbekistanista Afganistaniin. Kyseessä oli Afganistanin sodan ensimmäinen amerikkalaisoperaatio.

Muissa CIA:n kuvissa näytetään esimerkiksi Afganistanin hankalaa maastoa ja erikoisryhmän varusteita ripustettuna karuun kiviseinäiseen huoneeseen. Viimeisessä kuvassa on satula, jota CIA:n mukaan tavittiin ”ratsuväen hyökkäyksiin, jotka olivat yleisiä”.

– Ryhmä JAWBREAKERin CIA-virkailijoilla oli runsaasti eri kykyjä, kuten sujuvat venäjän, darin ja farsin taidot, jotka auttoivat heitä muodostamaan suhteita, joiden avulla he hankkivat ruokaa, tarvikkeita ja al-Qaidan johtajien löytämiseen tarvittavia tiedustelutietoja, CIA kertoo.

