CIA sai ensimmäisen naisjohtajan – nimitetyllä vakoojatausta

Yhdysvaltain senaatti on valinnut äänin 54–45 keskustiedustelupalvelun johtoon Gina Haspelin.

CIA:n johtoon valitulla Gina Haspelilla on 30 vuotta kokemusta tiedustelun alalta. Haspel on toiminut suurimman osan urastaan vakoojana peitetehtävissä.

Vaikka valintaa on kiitelty lasikattojen rikkomisesta, on Haspelin menneisyyteen kohdistunut BBC:n mukaan myös arvostelua.

Haspel johti Thaimaassa vuonna 2002 CIA:n salaista pidätyskeskusta. Terroristiepäiltyjen kuulusteluissa käytettiin myös vesikidutusta ja muita kyseenalaisia menetelmiä.

Epäiltyjä altistettiin muun muassa unenpuutokselle ja äärimmäisille lämpötiloille. Heidät myös pakotettiin riisuuntumaan ja suljettiin ahtaisiin laatikoihin.

Haspelin roolista kuulusteluissa ei ole varmuutta, sillä pidätyskeskukseen liittyvä materiaali on julistettu salaiseksi.

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi Haspelin tehtävään äänin 54–45. Myös kuusi demokraattipuolueen senaattoria äänesti hänen valintansa puolesta.

Vietnamin sodan aikana vangiksi joutunut republikaani John McCain ilmoitti jo aiemmin vastustavansa Haspelin valintaa.

CIA:n johtajan paikka aukesi, kun entinen johtaja Mike Pompeo nimitettiin Yhdysvaltain ulkoministerin tehtävään.

May 17, 2018