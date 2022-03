CIA koulutti Ukrainan tarkka-ampujia, ”vaikutus näkyy nyt”

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n kerrotaan järjestäneen salaista koulutusohjelmaa Ukrainan itäosissa. Tavoitteena oli vahvistaa maan puolustuskykyä Venäjän tukemia separatistijoukkoja ja niiden rinnalla taistelleita venäläissotilaita vastaan.

Yahoo Newsin mukaan CIA:n ryhmä vieraili etulinjassa jo pian Krimin niemimaan miehityksen ja Itä-Ukrainan kriisin puhkeamisen jälkeen. Venäjän havaittiin käyttävän korkea-energisiä lasereita Ukrainan tarkka-ampujien häiritsemiseksi. Menetelmä oli vaurioittanut joidenkin sotilaiden näkökykyä.

Amerikkalaiset sotilasasiantuntijat huomasivat, että vastustaja oli huomattavasti paremmin varustautunut Talibaniin tai muihin islamistiryhmiin verrattuna.

Entisten hallintolähteiden mukaan CIA:n koulutusohjelman uskotaan tehostaneen Ukrainan puolustuskykyä Venäjän laajamittaista hyökkäystä vastaan. Kolmesta kaatuneesta venäläiskenraalista ainakin yhden kerrotaan kuolleen ukrainalaisen tarkka-ampujan luodista.

Ukrainan joukkoja koulutettiin lisäksi Javelin-panssarintorjuntaohjusten ja muun sotakaluston käytössä. He saivat ohjeita Venäjän seurannan välttämiseen, joka oli altistanut joukot tykistöiskuille rintamalinjan tuntumassa. Sotilaat oppivat pysymään piilossa, mutta samalla houkuttelemaan Venäjän sotilaita ja separatistijoukkoja väijytyksiin.

– Olemme nähneet tarkka-ampujien vaikutuksen. Erityisesti nyt, kun Venäjän joukot ovat jumiutuneet paikalleen huolto-ongelmien vuoksi, entinen tiedustelualan toimija toteaa.

NEW: How a now-shuttered CIA paramilitary training program on Ukraine's eastern frontlines helped prepare Kyiv for the current Russian onslaught.

The effect of the agency training programs “cannot be overestimated,” said a former senior CIA official. https://t.co/IlSxf4wAIW

