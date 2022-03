CIA-johtajan mukaan Vladimir Putin oli kaikessa väärässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti uskoi, että sodalla olisi Venäjälle myönteinen lopputulos.

CIA:n johtaja William Burns todisti edustajainhuoneen tiedustelukomitean kuulemisessa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on ”päättänyt hallita ja hallita Ukrainaa” ja ryhtyi sotaan useiden oletusten perusteella, jotka saivat hänet uskomaan, että sodalla olisi Venäjälle myönteinen lopputulos, kertoo CNN.

Putin uskoi useisiin oletuksiin voimankäytöstä, mukaan lukien uskon Ukrainan olevan heikko ja helposti peloteltavissa. Toiseksi Putin uskoi, että eurooppalaiset, varsinkin ranskalaiset ja saksalaiset, olivat erimielisiä ja välttäisivät riskejä.

Kolmanneksi hän uskoi, että hän oli suojannut Venäjän talouden ja luonut suuren sotakassan valuuttavarannoilla.

Neljänneksi Burnsin mukaan Putin oli varma, että hän on modernisoinut armeijansa, ja että he pystyisivät ratkaisemaan nopeasti voiton pienin tappioin.

– Hänen on osoitettu olevan väärässä kaikissa näissä asioissa, Burns totesi.

Burnsilta kysyttiin, miten Putinin tarvitsisi muuttaa laskelmiaan Ukrainassa. Burns sanoi, että ”tämä (hyökkäys Ukrainaan) on hänen syvän henkilökohtaisen vakaumuksensa asia”.

Putin on hautunut tulenarassa epäkohtien ja kunnianhimon yhdistelmässä monta vuotta, hän sanoi ja lisäsi, että Venäjän presidentti on luonut järjestelmän, jossa hänen oma neuvonantajapiirinsä on kapeampi ja kapeampi.

– Maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia on myös pienentänyt hänen piiriään entisestään, Burns jatkoi.

Hän ennusti Ukrainaan rumia tulevia viikkoja ilman huolta siviiliuhreista, koska Venäjä ei todennäköisesti pysty perustamaan nukkehallintoa tai Venäjä-myönteistä johtoa Ukrainan kansan vastustuksen takia.

– Ukrainalaiset jatkavat raivokasta ja tehokasta vastarintaa, Burns totesi.