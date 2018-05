CIA haastaa Donald Trumpin: Pohjois-Korea ei luovu ydinaseista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kim Jong-unin ei uskota ryhtyvän suuriin myönnytyksiin.

Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA ei tuoreen raportin perusteella jaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon optimismia Pohjois-Korean valmiudesta luopua ydinaseistaan.

Asiasta uutisoivan NBC:n mukaan CIA:n arvio haastaa Trumpin viimeaikaiset puheet Pohjois-Korean neuvotteluista. Trumpin on määrä tavata Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un kesäkuussa Singaporessa. Trumpin hallinto on viestittänyt, että tapaamisessa neuvotellaan Pohjois-Korean ydinaseista.

– Kaikki tietävät, etteivät he aio luopua ydinaseistaan, eräs raporttiin perehtynyt tiedusteluvirkailija sanoo.

CIA:n raportissa listataan myönnytyksiä, joihin Pohjois-Korea voisi tiedusteluarvion mukaan suostua. Kimin kerrotaan muun muassa olevan valmis harkitsemaan ”länsimaisen hampurilaisketjun” sallimista Pjongjangissa hyvän tahdon eleenä. CIA pitää mahdollisena, että Pohjois-Korea voisi olla valmis hyväksymään muitakin länsimaisia investointeja.

Ydinaseiden osalta arvio on melko synkkä. CIA:n arvion mukaan aseistariisuntaa realistisempi tavoite olisi suostutella Kim Jong-un perääntymään ydinaseohjelman kehittämisestä. Käytännössä kyse olisi siis ohjelman jäädyttämisestä. Pohjois-Korean kyky iskeä kauas Korean niemimaasta on yhä varsin rajallinen. Sen ohjus- ja ydinkärkiteknologia on kuitenkin kehittynyt viime aikoina harppauksin

Raportissa kuvataan erilaisia keinoja, joilla Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen tulisi voidella Pohjois-Koreaa. CIA:n mukaan Pohjois-Korealle tulisi tarjota apua muun muassa maatalouden ja infrastruktuurin kehittämiseen.

CIA toteaa myös mielenkiintoisena huomiona, etteivät pohjoiskorealaiset ole alustavissa neuvotteluissa vaatineet amerikkalaisjoukkojen vetämistä pois Etelä-Koreasta eikä Kim Jong-unin odoteta tekevän näin huipputapaamisessakaan.