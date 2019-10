Chilen mellakoissa kuolonuhreja

Kolme ihmistä poltettiin supermarketin mukana pääkaupunki Santiagossa.

Verkkouutiset uutisoi eilen Chilen pääkaupungin Santiagon mellakoista, jotka alkoivat hallituksen päätettyä korottaa ruuhka-ajan metrolipun hintaa. Nyt mellakat ovat vaatineet ensimmäiset kuolonuhrinsa, kun mellakoitsijat sytyttivät supermarketin palamaan. Kolme sisällä ollutta kuoli. Heistä kaksi paikan päällä ja yksi myöhemmin sairaalassa.

Mellakat alkoivat, kun maan hallitus päätti korottaa metrolipun hintaa 30 peson eli neljän sentin maksimihinnan ollessa nyt noin 1,06 euroa. Alkujaan mielenosoittajat protestoivat sitä, että samalla kun maan minipalkka pysyy ennallaan 376 eurossa, nousevat pienipalkkaisimpien työntekijöiden kuukausittaiset metrokulut 42 euroon. Lauantaina 20. lokakuuta presidentti Sebastián Piñera ilmoitti peruuttavansa hinnankorotuksen.

Mellakoiden toisena päivänä mellakoitsijat ovat polttaneet busseja ja pystyttäneet barrikadeja. Poliisi on yrittänyt hajottaa väkijoukkoja kyynelkaasulla ja vesitykeillä. Poliisin mukaan pidätettyjä on 300 ja loukkaantuneita poliiseja 156, kun taas vain 11 siviiliä. Santiago de Chilen pormestari Felipe Alessandri on kuvannut tilannetta kaaootiseksi.

Väkivaltaisuudet uhkaavat nyt levitä. Myös Chilen tärkeässä satamakaupungissa Valparaísossa on alettu mellakoida. Valparaíson maakuntaan kuuluvassa San Antoniossa Santander-pankin haarakonttoria vastaan hyökättiin ja mellakoitsijat murtautuivat maan santarmilaitoksen karabinieerien portista sisään.

Nyt armeija on kutsuttu apuun. Presidentti Piñeran julistaman 15 päivän hätätilan aikana pääkaupunki Santiagon turvallisuudesta vastaa kenraali Javier Iturriaga del Campo, joka on julistanut kaupunkiin ja sen ympäristöön ulkonaliikkumiskiellon iltakymmenen ja aamuseitsemän välille. Kulttuuri- ja urheilutapahtumat on peruttu sekä kaupat suljettu. Maanantaihin asti on suljettuna myös metro, jonka 136 asemasta 41 asemaa on vandaloitu.

Armeija on Santiagon kaduilla ensi kerran sitten vuoden 1990, jolloin maa siirtyi kenraali Augusto Pinochetin hallinnosta monipuoluedemokratiaan. Viime vuosikymmenten aikana Chile on tullut tunnetuksi Etelä-Amerikan vauraimpana ja vakaimpana valtiona.

Syyskuussa tuli kuluneeksi 46 vuotta vuoden 1973 sotilasvallankaappauksesta, jossa Pinochetin johdolla maan asevoimat syrjäytti sosialistipresidentti Salvador Allenden pitkään kestäneen yhteiskunnallisen kriisin päätteeksi. Kaappausta seurasi 17 vuotta kestänyt sotilasdiktatuuri.