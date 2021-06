Cheek: Älä äänestä ylimielistä ministeriä

Poptähti Cheek, oikealta nimeltään Jare Tiihonen, arvostelee Twitterissä hallitusta. Hänen mielestään keskeiset ministerit eivät ole kuunnelleet kansalaisten huolia.

– Julkeinta on se, että kymmenet tuhannet kansalaiset ovat polvillaan ja vastuuministerit ylimielisesti ignooraavat nämä ihmiset ja heidän edustajansa kerta toisensa jälkeen, Tiihonen kirjoittaa.

Hän sanoo, että tapahtuma- ja ravintola-ala on jo 15 kuukauden ajan pyytänyt apua kansanedustajilta ja hallitukselta.

– Nämä kansalaiset ovat tunteneet, että heitä ei kuunnella ja heidän yhteydenottonsa ovat kaikuneet kuuroille korville. Miten näin voi olla?

Tiihonen päätyy toteamaan, että kunnallisvaaleissa voi vaikuttaa asiaan, vaikka nyt valintaankin valtuustoja kuntiin ja kaupunkeihin eikä kansanedustajia eduskuntaan.

– On aika vaikuttaa. Vaikka näissä vaaleissa ei ihmisiä Arkadianmäella pystykään vaihtamaan, ehdotan harkitsemaan tarkasti äänestämääsi puoluetta varsinkin jos olet edellä mainittujen alojen edustaja tai välität kulttuurista.

— Jare Tiihonen (@JHTiihonen) June 10, 2021