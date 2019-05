CBS uutisoi Suomesta ”pelotteluharjoituksesta Venäjän kynnyksellä”

”USA:n joukot mukana sotaleikeissä napapiirin yläpuolella”, uutisoi CBS-tv-yhtiö Suomeen päivätyn juttunsa.

– Viikko sen jälkeen kun USA:n hävittäjät pysäyttivät Alaskan ilmatilaa lähestyneet Venäjän pommittajat lähettävät amerikkalaiset ja liittoutuneet sotakoneet viestin Kremliin. Ne ottavat osaa ilmasotaharjoituksiin napapiirillä, etäisellä maailman paikalla, jossa Venäjä on esitellyt lihaksiaan, CBS toteaa.

– He ottivat osaa sotapeliin ”kuviteltua” vihollista vastaan, aivan Venäjän kynnyksellä.

Ilmassa kerrotaan olleen myös brittien, Ranskan, Saksan, Ruotisn, Norjan, Hollannin sekä Tanskan ja Suomen. Mukana oli yli 140 konetta.

– Se on pelotteluharjoitus. Se tekee selväksi että Venäjä, tiedämme Venäjän katsovan. Jos he katsovat, voin kuvitella että heidän ajatusprosessinsa on ’wow, kukaan ei käy meitä vastaan yksin, he tulevat koalitiona’, merijalkaväen kenraalimajuri Russell Sanborn sanoo jutussa.

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 29, 2019