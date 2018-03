Carles Puigdemont lähti Suomesta jo perjantaina

Carles Puigdemont lähti Suomesta Belgiaan jo perjantaina illalla, Mikko Kärnä vahvistaa tiedotteessaan. Kärnä oli yksi Puigdemontin Suomen vierailun isännistä.

Puigdemont saapui torstaina Suomeen eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraana. Espanja on tehnyt katalaanijohtajasta kansainvälisen luovutuspyynnön. Puigdemontin uskottiin ensin olevan lähdössä Suomesta vasta lauantaina iltapäivällä ja KRP ilmoitti, että Puigdemontin kohdalla käynnistetään tavallinen luovutusprosessi, mikäli hänet tavoitetaan.

Mikko Kärnä kertoo twitterissä julkaisemassaan tiedotteessa Carles Puigdemontin valinneen viisaasti lähteä nykyiseen asuinmaahansa Belgiaan sen sijaan, että olisi ilmoittautunut Suomen viranomaisille ja antanut suomalaisten päättää mahdollisesta pidätyksestä ja luovutuksesta.

– Prosessi Suomessa olisi ollut pitkä ja raskas ja estänyt häntä levittämästä demokratian, ihmisoikeuksien ja väkivallattomuuden viestiään maailmalla.

Kärnä tyrmää Espanjan luovutuspyynnön. Hänen mukaansa Puigdemont ei ole rikollinen ja koko tilanne on absurdi.

Just received info from president @KRLS of #Catalonia that he is no longer in #Finland. He departed to Belgium last evening. My press release attached. pic.twitter.com/7WdsjZgswS

— Mikko Kärnä (@KarnaMikko) March 24, 2018