Carl Bildt: Venäjällä ei aikomusta osallistua itse Syyrian korjauksiin

Ruotsin entinen ulko- ja pääministeri Carl Bildt arvioi Venäjän haluavan maksattaa liittolaismaansa Syyrian jälleenrakentamisen Euroopalla.

– Venäjällä ei ole aikomusta auttaa tässä ja (Syyrian presidentti Bashar al-)Assad kaipaa epätoivoisesti rahaa, Bildt sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Bildt viittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin lauantaiseen haastatteluun, jossa Putin kehotti Eurooppaa osallistumaan Syyrian jälleenrakentamiseen, jotta pakolaiset voisivat palata kotimaahansa.

– Meidän täytyy vahvistaa humanitäärisiä ponnistelujamme Syyrian konfliktissa. Tällä tarkoitan ennen kaikkea humanitääristä apua Syyrian kansalle ja apua alueille, joille ulkomailla paossa olevat voivat palata, hän sanoi.

Putin wants Europe to pay for the reconstruction of Syria. Russia has no intention to help with that, and Assad is desperate for money. pic.twitter.com/tr0S521fWv

— Carl Bildt (@carlbildt) August 19, 2018