Carl Bildt: Tätä Kreml pelkää kaikkein eniten

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt pitää Moskovan eilisiä joukkopidätyksiä osoituksena Kremlin kasvavasta hermostuneisuudesta. Moskovassa pidätettiin eilen yli tuhat ihmistä oppositiomielenosoituksen yhteydessä. Verkkouutiset uutisoi mielenosoituksesta eilen.

– Tätä Kreml pelkää enemmän kuin mitään muuta, Bildt kirjoitti twitterissä sunnuntaina.

Viestillään Bildt vastasi Venäjän oppositiota tukevan Khodorkovsky Centerin päivitykseen, jossa viitattiin venäläisten seuraavan nyt ukrainalaisten, georgialaisten ja armenialaisten mielenosoittajien esimerkkiä.

Bildt arvioi myös laajemmin lauantain tapahtumia.

– Uskomatonta miten Moskovan paikallisvaalit hermostuttavat viranomaisia. Oppositioehdokkaat on kielletty. Eilen ei pelkästään esiintynyt joukkopidätyksiä, myös internet suljettiin joillakin alueilla ja riippumattomiin viestimiin iskettiin.

Moskovan paikallisvaalit järjestetään syyskuussa.

This is what the Kremlin fears more than anything else. https://t.co/7a7pEYU4oG

Amazing how nervous the authorities are over the Moscow local elections. Opposition candidates are banned. Yesterday there were not only massive arrests, but also the closing down of internet in some areas and raids against independent media.

— Carl Bildt (@carlbildt) July 28, 2019