Carl Bildt: Tämä video mullistaa Venäjän

Aleksei Navalnyin julkaisema paljastusvideo Vladimir Putinista on saanut paljon huomiota.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt arvioi venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tiistaina julkaiseman uuden korruptiotutkimuksen aiheuttavan kuohuntaa Venäjällä.

– Ei ihme, että presidentti Putin on raivoissaan Navalnyille. Luulen, että tänään julkaistu video aiheuttaa suuria aaltoja, Bildt totesi tiistaina Twitterissä.

Navalnyin pidätyksen jälkeen hänen johtamansa korruption vastainen FBK-säätiö julkaisi YouTubessa uuden korruptiotutkimuksen, jonka kohteena on Venäjän presidentti Vladimir Putinille rakennettu ”palatsi”. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

FBK-säätiö on tullut tunnetuksi venäläisten bisnesmiesten, poliitikkojen ja virkamiesten omaisuuksiin liittyvistä paljastuksista. Uudessa tutkimuksessa tikun nokkaan on nostettu nimenomaan presidentti Putin.

Tiistaina julkaistulla videolla kerrotan rakennuksen sijaitsevan Etelä-Venäjällä Mustanmeren rannikolla Gelendžikin kaupungissa.

– Kyseessä on liioittelematta Venäjän salaisin ja tarkimmin vartioitu kiinteistö. Tämä ei ole kartano tai mökki – se on kokonainen kaupunki tai paremminkin kuningaskunta. Sitä ympäröivät ylittämättömät aidat. Alueella on oma satama, turvallisuustoimet, kirkko, kulunvalvontajärjestelmä ja lentokieltoalue. Se on kuin erillinen valtio Venäjän sisällä. Ja tässä valtiossa on vain yksi ja korvaamaton tsaari. Putin.

Navalny ja hänen tiiminsä kertovat asunnon historiasta ja näyttävät kuvia rakennuksen pohjapiirroksista ja sisätiloista. FBK:n mukaan kompleksin rakennukseen käytettiin yhteensä 1,1 miljardia euroa.

– Näytämme teille Putinin suurimman salaisuuden – hänen palatsinsa. Näytämme sen ulko- ja sisäpuolelta. Julkaisemme sen rakennussuunnitelmat – huonekalujärjestelyistä tuuletusritilöihin. Jokainen huone, jokainen käytävä, jokainen neliömetri on vastedes julkinen. Tästä lähtien miljoonat Venäjän kansalaiset voivat käydä Putinin kotona.

No wonder President Putin is raving mad at @navalny! This video released today will make waves. Big waves, I suspect. https://t.co/V1dQjWodub — Carl Bildt (@carlbildt) January 19, 2021