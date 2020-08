Carl Bildt: Tämä on rohkaiseva asia Libanonin katastrofissa

Ruotsin entinen ulkoministeri ja pääministeri Carl Bildt näkee yhden hyvän asian Beirutissa, Libanonissa tiistai-iltana tapahtuneessa valtavassa, maanjäristysmäisessä räjähdyksessä.

– Ainut rohkaiseva asia tässä Libanonin katastrofissa on, että jopa Israel on tarjonnut nopeasti humanitaarista apua, Carl Bildt kommentoi Twitterissä.

Israel ja Libanon ovat teknisesti sodassa keskenään.

Libanonin Punaisen Ristin mukaan ainakin sata ihmistä on kuollut ja yli 4 000 loukkaantunut räjähdyksessä, joka kuului parin sadan kilometrin päähän Kyprokselle asti.

Viranomaisten mukaan räjähdys vaikuttaa saaneen alkunsa tulipalosta räjähdetehtaassa, mutta tietoa ei ole vielä vahvistettu, kertoo The New York Times.

Räjähdyksen aiheutti ilmeisesti 2 750 tonnia ammoniumnitraattia, jota säilytettiin varastossa Beirutin satamassa. Ammoniumnitraattia käytetään lannoitteissa ja pommeissa.

The only encouraging thing in this catastrophe in Lebanon 🇱🇧 is that even Israel 🇮🇱 has been quick in offering humanitarian aid. pic.twitter.com/3TDkzgmD5M

— Carl Bildt (@carlbildt) August 4, 2020