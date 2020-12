Carl Bildt: Tähän Erasmus-päätöksellä pyritään

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, ulkopolitiikan kommentaattorina tunnetuksi tullut Carl Bildt luonnehtii Britannian päätöstä jättäytyä vaihto-opiskelijaohjelma Erasmuksen ulkopuolelle ”tietoiseksi poliittiseksi siirroksi”. Bildtin mukaan Boris Johnsonin hallituksen tavoitteena on heikentää brittinuorten siteitä eurooppalaisiin ikätovereihinsa.

Britannia ilmoitti vetäytymisestään aikaisemmin tällä viikolla, EU:n ja Britannian kauppaneuvottelujen päätyttyä sopimukseen.

Bildt toimii European Council of Foreign Relations-ajatushautomon puheenjohtajana. Hän oli Ruotsin pääministerinä maan EU-jäsenyysneuvottelujen aikana 1990-luvun alussa.

– Päätös jättää Erasmus on kaikessa todennäköisyydessään tietoinen poliittinen siirto brittinuorten ja muiden eurooppalaisten nuorten suhteiden rajoittamiseksi. Pyrkimyksenä on muusta Euroopasta irtautuminen myös tulevaisuudessa, Bildt kirjoittaa.

Brittiarvioiden mukaan yli 70 prosenttia 18-24-vuotiaista äänestäjistä kannatti EU-jäsenyyttä vuoden 2016 Brexit-kansanäänestyksessä.

Bildt syyttää nyt Britannian pääministeri Boris Johnsonia valehtelusta, sillä tämä totesi parlamentille tammikuussa, että ”Erasmus-ohjelmaan ei kohdistu mitään uhkaa”.

The decision to leave Erasmus is in all probability a deliberate political move to limit the links between young people in the UK and other European countries. It aims to cut loose from the rest of Europe for the future as well.

— Carl Bildt (@carlbildt) December 26, 2020