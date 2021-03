Carl Bildt: Saako Saksa vihreän liittokanslerin vaalien jälkeen?

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt ennakoi jo vihreille voittoa ensi syksyn liittopäivävaaleissa.

– Saako Saksa liittokanslerin vihreästä puolueesta syyskuun vaalien jälkeen, Carl Bildt kysyy Twitterissä.

Bildtin mukaan viimeisin puoluekannatusmittaus osoittaa, että kaikki on aivan auki.

ZDF:n gallupin mukaan Saksan nykyisen liittokanslerin Angela Merkelin CDU/CSU-liittoumaa äänestäisi 28 prosenttia saksalaisista ja vihreitä 24 prosenttia. CDU/CSU:n kannatus on pudonnut peräti seitsemän prosenttiyksikköä edellisestä gallupista ja vihreiden noussut neljä prosenttiyksikköä.

Helmikuun lopussa vielä enemmistö saksalaisista oli tyytyväisiä liittovaltion ja osavaltioiden toimintaan koronakriisissä. Nyt enemmistö (55 %) on tyytymättömiä ja tyytyväisiä ainoastaan 38 prosenttia.

Merkel ei aio asettua enää ehdolle liittopäivävaaleissa.

Will 🇩🇪 get a Chancellor from the Green party after its September election? Latest opinion poll shows that everything is wide open. pic.twitter.com/DZHDexSORU

