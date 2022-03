Carl Bildt: Puolueettomuus ei suojannut Krimin valtaukselta

Ruotsin entisen pää- ja ulkoministeri Carl Bildtin mukaan esillä olleet Ukrainan rauhanneuvottelujen ehdot ovat osittain hämmentäviä. Venäjä on vaatinut rauhanehdoissaan muun muassa Ukrainan puoluettomuutta, aseistariisuntaohjelmaa ja Krimin Venäjään kuulumisen tunnustamista.

– Neutraliteetin osalta on hyvä muistaa, että Ukrainalla oli puolueettomuus perustuslaissaan, kun Venäjä hyökkäsi vuonna 2014, Bildt toteaa yhteisöpalvelu Twitterissä.

Venäjä miehitti ja anneksoi Ukrainaan kuuluvan Krimin vuonna 2014. Voimassa olivat tuolloin myös Venäjän Ukrainalle antamat turvatakuut, jotka maa sai luopuessaan Neuvostoliiton hajottua siltä perimistään ydinaseista.

– Venäjä oli taannut Ukrainan alueellisen koskemattomuuden Budapestin sopimuksessa 1994 ja myös muissa dokumenteissa, Bildt muistuttaa.

There are many confusing discussions on conditions for 🇷🇺🇺🇦 peace. On neutrality it should be remembered that 🇺🇦 had neutrality in its constitution when 🇷🇺 invaded in 2014. And 🇷🇺 had guaranteed its territorial integrity in Budapest memorandum in 1994 as well as other documents.

— Carl Bildt (@carlbildt) March 19, 2022