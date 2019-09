Carl Bildt: Kremlissä riemuitaan USA:n Ukraina-tutkinnasta

Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosi ilmoitti tällä viikolla aloittavansa virkarikostutkinnan presidentti Donald Trumpin toimista. Demokraattien mukaan Trump painosti puhelimitse Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä tutkimaan demokraattiehdokas Joe Bidenin toimia Ukrainassa.

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt arvioi, että Yhdysvaltain Ukraina-politiikka on kärsimässä maan sisäpoliittisesta kamppailusta.

– Yhdysvaltain Ukraina-politiikka on nyt uppomassa Washingtonin politiikan myrkylliseen suohon, hän luonnehtii yhteisöpalvelu Twitterissä.

Tämä on Bildtin mukaaan tuhoisaa kaikille.

– Mutta Kremlissä on pakko olla hillittyä riemua.

Hänen mukaansa jää nähtäväksi, pystyykö Euroopan unioni lisäämään ponnistuksiaan Ukrainassa syventyvien vaikeuksien hoitamiseksi. Tässä voi hänen mukaansa mennä viikkoja, eivätkä Ranskan ja Britannian tuomat haasteet helpota tilannetta.

– Pariisissa presidentti (Emmanuel) Macron näyttää alkaneen super-gaullistiksi uudessa yrityksessään syleillä Venäjää. Lontoolla on oma romahduksensa.

