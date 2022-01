Carl Bildt kehuu presidentin puhetta – ”Selkeä”

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, turvallisuuspolitiikan asiantuntijana profiloitunut Carl Bildt on tyytyväinen Suomen presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheeseen.

– Presidentti Niinistö on selkeä aikana, joka vaatii selkeyttä, European Council on Foreign Relations-ajatushautomon puheenjohtajana vaikuttava Bildt kirjoitti Twitterissä lauantaina.

Bildt viittaa Niinistön puheen Nato-jäsenyyttä käsittelevään linjaukseen.

– Ja todettakoon taas kerran: Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme, Niinistö totesi puheessaan.

Bildt on nostanut Niinistön puheen esille sekä ruotsin- että englanninkielisillä Twitter-tileillään. Bildtin englanninkielisellä tilillä on yli 677 000 seuraajaa.

Englanninkielisille seuraajilleen Bildt kertoi presidentti Niinistön viitanneen Yhdysvaltojen ulkoministerinä toimineeseen Henry Kissingeriin.

– Toivoa on syytä pitää yllä, mutta pelkkään toiveajatteluun ei pidä sortua. Näinä aikoina palaavat mieleen myös Henry Kissingerin opit. Hänen kyynisen lausumansa mukaan silloin, kun sodan välttäminen on ollut joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena, on kansainvälinen järjestelmä ollut armottomimman jäsenensä armoilla. Tätäkin saatetaan mitata tammikuun toisella viikolla alkavassa dialogissa, Niinistö sanoi, viitaten Yhdysvaltojen ja Venäjän tuleviin neuvotteluihin.

Carl Bildt toimi Ruotsin pääministerinä vuosina 1991-1994 ja ulkoministerinä 2006-2014.

President @niinisto 🇫🇮 in his New Years address quotes Kissinger as relevant for also today: “Whenever avoidance of war has been the primary objective of a group of powers, the international system has been at the mercy of its most ruthless member.” https://t.co/1REj22mJQs

— Carl Bildt (@carlbildt) January 1, 2022