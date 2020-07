Carl Bildt EU-paketista: Tuilla ei saada parempaa tulevaisuutta

Ruotsin entisen pääministerin mukaan yritykset vievät Eurooppaa eteenpäin.

Ruotsin entisen pitkäaikaisen pää- ja ulkoministeri Carl Bildtin mielestä on tärkeää, että EU-maiden johtajat pääsivät sopuun 750 miljardin euron suuruisesta elpymispaketista ja EU:n monivuotisesta budjettikehyksestä.

– Minä kannatan sopimusta, mutta olen hieman huolissani taipumuksesta uskoa, että ensisijaisesti julkiset investoinnit ja julkiset tuet rakentavat paremman tulevaisuuden. Se on kukoistava, kasvava ja innovatiivinen yksityinen sektori, joka voi viedä EU:ta eteenpäin kohti uutta digitaalista aikakautta, Bildt tviittaa.

EU:n Elpymisrahaston koko on 750 miljardia. Siitä vastikkeettomien tukien osuus on yhteensä 390 miljardia euroa. Lainojen osuus on 360 miljardia euroa.

– Nyt on äärimmäisen tärkeää, että elvytys yhdistetään kaikissa jäsenmaissa talouskasvua ja tuottavuutta edistäviin uudistuksiin ja helpotetaan siten siirtymistä kohti vihreää ja digitaalista Eurooppaa. Muussa tapauksessa EU on globaalilla tasolla häviäjä vuosikymmenen kuluttua, Bildt toteaa.

