Capitolin mellakka voi olla koronan kauhuskenaario – Tutkijalta varoitus

Harvardin yliopiston kansanterveystutkija, tohtori Eric Feigl-Ding pelkää, että kongressitalon mellakasta voi tulla tähän mennessä pahin koronaviruksen niin kutsuttu superleviämistapahtuma.

– Sisätilat, ei juuri lainkaan maskeja, ei etäisyyden pitämistä, paljon huutamista – kaikilta osin pahin mahdollinen tilanne, Yhdysvaltain koronatilanteen kommentoijana tunnettu Feigl-Ding tviittaa.

Hän on jakanut alla näkyvän videon kongressin rakennukseen sisällä tungeksivista ja huutavista mellakoijista. Paikalle oli tullut väkeä eri puolilta Yhdysvaltoja.

– Odotan kauhulla, miltä epidemiakäyrät näyttävät 2-3 viikkoa sen jälkeen, kun nämä MAGA-mellakoijat palaavat kotiin, Eric Feigl-Ding toteaa.

Hänen mukaansa ”kukaan ei ole halunnut puhua tästä”.

– Päällä on toinenkin pirun kriisi, ja se ei loppunut eilen, tutkija jatkaa.

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 7, 2021