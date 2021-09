Cancel iski suurmieheen: Churchill-säätiö muutti nimensä

Winston Churchill Memorial Trust tuomitsee nimimiehensä ”rasismin” ja poisti hänen kuvansa saitiltaan.

Daily Mail kertoo The Winston Churchill Memorial Trustin Britanniassa muuttaneen nimensä Churchill Fellowshipiksi. Säätiön johtaja perustelee vaihdosta sillä, että entinen nimi aiheutti hämmennystä.

Muutoksen yhteydessä säätiö poisti Winston Churchillin valokuvat saitiltaan. Kohun jälkeen valokuva palasi.

Säätiö julkaisi nimenvaihdoksen yhteydessä lausunnon, jossa sanoi Churchillin rotukommentteja mahdottomiksi hyväksyä. Nyt saitilla on sivu, jonka mukaan säätiö ”tukee solidaarisesti rasismia vastaan taistelevia ja vähemmistöitettyjen rotuyhteisöjen tutkijoitamme”.

Säätiön vapaaehtoistyöntekijät ovat raivoissaan. He sanovat tapahtunutta historian uudelleen kirjoittamiseksi ja Britannian merkittävimpänä pidetyn, toisen maailmansodan voittaneen pääministerin cancelloinniksi. Vasemmistoaktivistit ovat viime aikoina kampanjoineet muutoksen puolesta Britanniassa. Winston Churchillia on muun muassa rinnastettu Adolf Hitleriin.

Woke-myrskyssä säätiön johtajaa Julia Westonia on syytetty hyvesignaloinnista. Pääministerin kansliasta tapahtunutta nimitettiin ”absurdiksi manipuloinniksi”.

– Tämä on naurettavaa. Se on perustettu Winston Churchillin säätiöksi. Hän on joka mittauksessa suosituin britti joka on koskaan elänyt, entinen konservatiivijohtaja Iain Duncan Smith sanoo.

– Tästä jää jäljelle ryhmä ihmisiä, jotka eivät tunnista tärkeintä asiaa, jonka Churchill meille sanoi. Se on, että ne jotka tuomitsevat menneisyyden häviävät tulevaisuuden. Ilman häntä he eivät nyt olisi tekemässä noita naurettavia päätöksiään.