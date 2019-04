Bussikuski huijareista HS:lle: Olen kuullut sata selitystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HSL:n kuljettaja ihmettelee, miten matkaliputta matkustavat kuvittelevat voivansa matkustaa ilman rahaa.

Helsingin poliisi on kertonut uudesta huijaussovelluksesta, jonka avulla pääkaupunkiseudulla yritetään matkustaa joukkoliikennevälineissä ilman matkalippua.

Linja-auton kuljettajana työskentelevä Gleb Simanov kommentoi Helsingin Sanomille, että tapauksia on ollut paljon. Hän huomasi ensimmäisen kerran kyseisen valelipun, joka muistuttaa HSL:n käytössä olevaa kännykkäsovelluksen lippua, muutama kuukausi sitten.

− Huomasin sen, sillä lippuun oli jäänyt väärä väri. Jonkin ajan kuluttua kyseisiä valelippuja alkoi näkyä enemmän ja nykyään näen niitä noin 3–5 kertaa päivässä, hän kertoo.

Simanov alkaa epäillä henkilön käyttävän valelippua, jos hän esimerkiksi väläyttää lipun kuskille erityisen nopeasti tai yrittää peitellä osaa näytöstä. Hän on kuullut satoja eri selityksiä valelippujen käytön yhteydessä, mutta yleisin syy on: ”Mun on pakko päästä.”

− Ymmärrän lähtökohtaisesti, että jos ihminen on tulossa linja-autoon, hänen on pakko päästä sillä jonnekin. Mutta silloin pitää olla rahaa siihen. Monet pitävät julkisia kulkuvälineitä kalliina, mutta esimerkiksi verrattaessa sitä yksityisautoiluun, se on edullista ja sitä pitäisi kunnioittaa, Simanov sanoo.

Kaikki kuljettajat eivät hänen mukaansa tarkista lippuja yhtä huolellisesti. Monet kuljettajat kohtaavat työssään aggressiivista käytöstä, minkä vuoksi lippuja ei uskalleta tarkistaa niin tarkkaan.