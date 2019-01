Bruce Oreck KL:lle: Konepajan Brunon pitää maksaa vuokransa sopimuksen mukaan

Yhtiön mukaan talousongelmat johtuvat muun muassa edellisestä vuokranantajasta VR:stä, joka antoi alkoholiluvan vain kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Helsinkiläisen kulttuurikeskuksen Konepajan Bruno Oy:n taloustilanne on Kauppalehden </em>mukaan hyvin heikko. Velkomustuomiossa yhtiöltä on jo haettu lähes 10 000 euron velkoja.

Yhtiö on pyörittänyt toimintaansa VR:n entisellä konepajalla Vallilassa Helsingissä. Verkkosivujensa mukaan Konepajan Bruno tarjoaa kulttuurinnälkäisille aurinkoisen terassin, klubeja, liveiltoja, ruokaa, juomaa, kirppiksiä ja monipuolista luovaa toimintaa.

Yhtiön hallituksen jäsen Jakke Nikkarisen mukaan yhtiön talousongelmat johtuvat muun muassa edellisestä vuokranantajasta VR:stä, joka antoi heille alkoholiluvan vain kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

VR Group aikoi vuonna 2016 myydä omistamansa makasiinirakennukset Bauhaus-rautakauppaketjulle. Suunnitelma nosti kuitenkin laajaa vastustusta. Yhdysvaltain entisen Suomen-suurlähettiläs Bruce Oreckin The Train Factory -yhtiö osti kiinteistöt viime marraskuussa.

Nikkarisen mukaan rakennus, jossa Konepajan Bruno on, menee remonttiin puolen vuoden päästä. Hänen mukaansa Oreck oli ennen kauppoja luvannut heille, että jatkakaa vaikka vuoteen 2022.

Kuitenkin heti, kun kaupat oli lyöty lukkoon, Oreck tuli Nikkarisen mukaan ilmoittamaan, että tilasta tulee niin kallis, että vuokra kolminkertaistuu.

Oreck on Nikkarisen mukaan luvannut Konepajan Brunolle toisen tilan, mutta toiminnan jatko on harkinnassa. Nikkarinen kertoo, että he ovat remontoineet tuhat neliötä itse, ja ihmettelee, miten he pystyvät siirtämään toimintansa muualle.

Oreckin mukaan Konepajan Bruno on jättänyt joulukuun vuokran maksamatta. Hänen mukaansa vuokra on maksettava ja vuokravakuus on annettava, kyseessä on kaupankäynnin perusasia.

Oreck korostaa, että rakennus on vanha ja se vaatii remonttia. Rakennusta ei voi korjata, jos siellä on ihmisiä.

Brunolaisia on Oreckin mukaan yritetty saada huomioimaan todellisuus. Hänen mukaansa he eivät halua maksaa vuokraa, koska rakennus on vanha. Vuokrasopimuksessa kuitenkin sanotaan, että vuokra on maksettava.