Bruce Springsteenin shokkipaljastus: Keksin itse koko imagoni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Konserttitaltioinnissaan rock-legenda kertoo, ettei hän koskaan edes käynyt tehtaassa sisällä.

Kiitetty Springsteen on Broadway -elokuva on tullut julki Netflixissä. Se on kaksi ja puoli tuntia kestävä Bruce Springsteenin akustinen konsertti, jossa hän kappaleiden välissä kertoo elämäntarinaansa.

Newjerseyläisen työläispojan imagon jo 1970-luvulla luoneen Springsteenin tilitys elokuvan alussa voi yllättää monia.

– Minulla ei koskaan elämässäni ole ollut rehellistä työtä. En ole koskaan tehnyt raskasta ruumiillista työtä. En ole koskaan ollut töissä aamuyhdeksästä iltaviiteen. En ole koskaan tehnyt viisipäiväistä työviikkoa, ennen kuin juuri nyt (Broadwaylla), Bruce Springsteen sanoo yleisölleen.

– En pidä siitä. En ole koskaan nähnyt tehtaan sisäpuolta, vaikka en ole koskaan kirjoittanut (kappaleita) mistään muusta.

Hän toteaa, että ”edessänne seisoo mies, joka menestyi villisti ja absurdisti kirjoittamalla jostain mitä hänellä oli: ei lainkaan henkilökohtaista kokemusta”.

– Minä keksin sen kaiken. Niin hyvä minä olen.

Springsteen ei ole kappaleidensa teksteistä poiketen koskaan ajanut autolla kilpaa eikä ollut katupoika.

Hän sanoo tulevansa pikkukaupungista, joka oli vähän petollinen.

– Niin olen minäkin, hän tunnustaa.