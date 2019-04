Brittisotilaat ampuvat videolla työväenpuolueen johtajan kuvaa

Britannian puolustusministeriö on aloittanut tutkinnan liittyen videoon, jolla sotilaat käyttävät ampumaharjoituksessa Britannian työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbynin kuvaa maalitauluna.

Tapaus sattui ampumaradalla viime päivien aikana Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa, kertoo uutissivusto Sky Newsin toimittaja Alistair Bunkall Twitter-tilillään.

Puolustusministeriön mukaan ”tämänlainen käytös ei ole hyväksyttävää”. Tapauksesta on käynnistetty tutkinta.

Sotilaat eivät käyttäneet oikeita luoteja, vaan harjoitusammuntaan suunniteltuja erikoispatruunoita.

Sotilaat harjoittelivat henkilösuojausta.

– Ampumaradalla on kuvia julkisuuden henkilöistä, joita on tarkoitus suojella, Bunkall kertoo.

