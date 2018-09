Brittipoliitikkojen arat henkilötiedot vuotivat julki

Britannian konservatiivipuolue on paljastanut vahingossa satojen kansanedustajien, toimittajien ja kokousedustajien henkilötiedot, kertoo The Independent.

Tiedot ovat vuotineet julkisuuteen sovelluksen kautta, joka on käytössä sunnuntaina alkavassa konservatiivien puoluekokouksessa. Sovellukseen on pystynyt kirjautumaan vain sähköpostiosoitteella.

Sosiaalisessa mediassa monet ovat kertoneet onnistuneensa kirjautumaan sovellukseen Boris Johnsonin sähköpostiosoitteella sekä päässeet siten käsiksi entisen ulkoministerin salaisiin yhteystietoihin ja arkaluonteisiin henkilötietoihin.

Myös ympäristöministeri Michael Goven ja puolustusministeri Gavin Williamsonin yhteystiedot ovat vuotaneet julki.

Britannian työväenpuolueen mukaan tietovuoto osoittaa sen, että konservatiivihallitus ei pysty takaamaan maan turvallisuutta.

– Miten voimme luottaa konservatiivihallituksen kykyyn huolehtia maamme turvallisuudesta, jos he eivät pysty edes rakentamaan kokoussovellusta, joka pitää heidän jäsentensä, kansanedustajiensa ja muiden osallistujien tiedot salassa ja suojattuna?

– Konservatiivipuolueen on mentävä tietotekniikan peruskurssille saadakseen asiansa järjestykseen, työväenpuolueen varjoministeri Jon Trickett piikittelee.

It's let me login as Boris Johnson, and just straight up given me all the details used for his registration pic.twitter.com/fLNC06azx7

— Dawn Foster (@DawnHFoster) September 29, 2018