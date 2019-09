Brittiparlamentti käy kiivasta sanailua Brexitistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Boris Johnson menetti enemmistönsä parlamentin alahuoneessa.

Brittiparlamentti palasi tiistaina kesätauoltaan ja aloitti hätäkeskustelun Brexitistä. Päällimmäisenä kysymyksenä on, eroaako Britannia EU:sta ilman sopimusta.

Jo istunnon alussa pääministeri Boris Johnson koki kovan kolauksen, kun konservatiivien kansanedustaja Phillip Lee ilmoitti loikkaavansa liberaalidemokraatteihin. Pääministeri menetti enemmistön alahuoneessa. Näin oppositiolla on 320 edustajaa, hallituksella 319.

Oppositiossa olevan työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbynin mukaan Johnsonin johtamalla hallituksella ei ole moraalia. Corbyn myös syytti, että Johnson ei ole tosissaan neuvottelemassa erosopimusta, vaan haluaa Britannian todellisuudessa eroavan EU:sta ilman sopimusta.

Boris Johnson sanoi, ettei hän halua viedä maata vaaleihin, vaan neuvotella EU:n kanssa uuden erosopimuksen. EU on tosin ilmoittanut moneen kertaan, ettei erosopimusta enää neuvotella uusiksi.

Kantona kaskessa on eritoten ns. backstop eli järjestely, josta EU ja Britannia ovat sopineet Irlannin rajakysymyksen varalle. Backstop-varajärjestelmän on tarkoitus on pitää EU-maa Irlannin ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin rajan avoimena Brexitin jälkeenkin.

Johnsonin mielestä EU:n kanssa tehty Brexit-sopimus on uhka Pohjois-Irlannin rauhalle, koska siihen backstop antaa liikaa sananvaltaa Irlannille Brexitin jälkeen.

Sopimuksetonta eli ns. kovaa Brexitiä vastustavien kansanedustajien odotetaan vaativan, että parlamentissa sallitaan esityslistasta poiketen Brexit-asian käsittely. Tämän jälkeen sopimuksetonta Brexitiä vastustavien kansanedustajien odotetaan esittävän lakia, jolla pääministeri velvoitetaan pyytämään EU:lta eroprosessin lykkäämistä ensi vuoden tammikuun loppuun.

Pääministerin mukaan tämä merkitsisi antaumista ja pakottaisi hänet lähtemään Brysseliin kerjäämään toista hyödytöntä lykkäystä, jota hän ”ei koskaan tee”.

Sopimuksettoman eron vastustajia löytyy myös konservatiiveista. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan näitä ”kapinallisia” olisi 15.

Johnson on ilmoittanut, että jos hallitus häviää, se määrää uudet vaalit. Ne olisivat jo lokakuun puolivälissä.