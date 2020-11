Brittiparlamentti äänestää koronarajoitusten tiukentamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Boris Johnson yrittää saada kansanedustajien tuen uusille rajoituksille.

Ison-Britannian parlamentti äänestää tiistaina uusista koronarajoituksista. Monet konservatiivipuolueen jäsenet kuitenkin ovat kuitenkin kyseenalaistamassa tiukempien rajoitusten tarkoituksenmukaisuuden, uutisoi BBC.

Nykyisten rajoitusten voimassaolo päättyy keskiviikkona. Pääministeri Boris Johnsonin ehdottamissa uusissa rajoituksissa lähes koko maa päätyisi kolmeportaisessa rajoitusasteikossa toisiksi korkeimpaan kategoriaan, joka merkitsisi merkittävää tiukennusta nykyiseen tilanteeseen. Merkittävä osa Pohjois-Englannista taas siirtyisi korkeimpaan mahdolliseen kategoriaan.

Jo toiseksi korkeimmalla rajoitustasolla yli kuuden ihmisen kokoontumiset kiellettäisiin ulkotiloissa. Kokoontumiset sisätiloissa kiellettäisiin kokonaan.

Johnson saattaa joutua tukeutumaan työväenpuolueen ääniin saadakseen uudet rajoitukset hyväksytyksi parlamentissa. Työväenpuolue on kuitenkin ilmoittanut, että se ei aio tukea uutta rajoitusehdotusta varauksetta.

Muun muassa konservatiivien kansanedustaja Tobias Ellwood on huomauttanut, että kaikki seitsemän keväällä rakennettua tilapäistä Nightingale-koronasairaalaa ovat tällä hetkellä lähes tyhjiä. Ellwood kuuluu moniin puolueen kansanedustajiin, jotka ovat kritisoineet uusia rajoituksia.

Saadakseen rajoitusten vastustajat puolelleen, Johnson on luvannut, että rajoituksia voitaisiin tarkastella uudelleen tammikuun lopussa mikäli he äänestävät nyt uusien rajoitusten puolesta. Lisäksi Johnson on todennut, että joillain alueilla rajoituksia voitaisiin lieventää jo ennen joulua.

– Emme voi mokata tätä. Emme voi heittää kaikkea työtä roskiin, kun vapaus näkyy jo horisontissa, Johnson vetosi kapinoiviin kansanedustajiin.

Lauantaina Isossa-Britanniassa todettiin 15 871 uutta koronatapausta. Kuluneen kahden viikon aikana koronasta johtuvia kuolemantapauksia on raportoitu 479 kappaletta.