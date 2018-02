Brittiparlamentaarikko syyttää: Virkamiehet sabotoivat Brexitiä

Jacob Rees-Mogg syyttää Brexit-ennusteiden vääristelystä. Tavoitteena on hänen mukaansa maan EU-eron estäminen.

Konservatiivien parlamenttiedustaja ja näkyvä Brexit-tukija Jacob Rees-Mogg väittää Ison-Britannian virkamiesten vääristelevän tietoa ja sabotoivan maan EU-eroa. Asiasta uutisoi muun muassa Huffington Post.

Rees-Mogg kysyi torstaina parlamentin kyselytunnilla Brexit-varaministeri Steve Bakeriltä, oliko hänen tietoonsa tullut väitteitä virkamiestyönä tehtyjen analyysien ja laskelmien vääristelystä.

Rees-Moggin kysymyksen taustalla oli sittemmin virheelliseksi osoittautunut tieto, jonka mukaan Centre For European Reform -ajatuspajan johtaja Charles Grant olisi väittänyt virkamiesten valmistelleen tulliunionista tapahtuvaa eroa simuloivat mallinsa niin, että kaikki muut vaihtoehdot kuin unionissa pysyminen näyttäisivät huonoilta.

Grant itse korjasi Rees-Moggin sitaatin olevan virheellinen ja myös Baker pyysi anteeksi vastaustaan, jossa hän ei korjannut kysymyksen virheellistä tietoa.

Rees-Mogg itse kuitenkin pitäytyi väitteessä vieraillessaan myöhemmin BBC:n radio-ohjelmassa.

– Uskon, että he manipuloivat lukuja, Rees-Mogg sanoi.

Äärikonservatiivisena ja kovan Brexitin kannattajana tunnettu Rees-Mogg on viimeisten kuukausien aikana ollut mukana myös pääministerispekulaatioissa. Rees-Moggilla ei ole ministerikokemusta, mutta hänen kova EU-linjansa, perinteinen arvopohjasa ja persoonallinen tyylinsä on lehtitietojen mukaan kerännyt suosiota konservatiivipuolueen sisällä. Julkisuudessa Rees-Mogg on näyttäytynyt yhtenä äänekkäimmistä ja kärkkäimmistä Theresa Mayn hallituksen konservatiivisista arvostelijoita.