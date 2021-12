Brittipääministeri järjesti juhlat kesken täyssulun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Boris Johnsonin puolue hävisi torstaina paikallisvaalit ensimmäistä kertaa 200 vuoteen.

Britannian pääministeri Boris Johnson piti juhlat virka-asunnossaan koronaviruksen alkuvaiheessa, kertoo The Independent. Juhlat järjestettiin toukokuun 15. päivänä 2020 eli ensimmäisen koronakevään aikana. Juhliin osallistui noin kaksikymmentä virkailijaa ja avustajaa, ja juhlaväki liikkui sekä virka-asunnossa sisällä että asunnon puutarhassa.

Samaan aikaan Britanniassa oli rajoitettu ihmisten liikkumista. Vain kahdenkeskiset tapaamiset ulkona olivat sallittuja, ja kokoontuminen sisätiloissa oli ankarasti kiellettyä. Johnson itse oli puhunut rajoitusten puolesta vain joitakin päiviä ennen juhlia.

– Fyysisen etäisyyden sääntöjä täytyy kunnioittaa, ja jotta voimme valvoa, että niitä noudatetaan, korotamme sakkoja sen pienen vähemmistön kohdalla, joka niitä rikkoo.

Juhlissa tarjottiin alkoholia ja pizzaa, ja ne jatkuivat myöhään yöhön. Johnsonin kerrotaan kohottaneen maljan sille, että virus on onnistuttu lyömään.

Johnsonin on väitetty järjestäneen virka-asunnossaan juhlat myös viime joulun alla. Myös silloin rajoitukset olivat voimassa. Johnson on kiistänyt toimineensa väärin. Sunday Mirror -lehti on kuitenkin julkaissut valokuvan, jossa Johnson pitää tietokilpailua kyseisissä joulujuhlissa. Lahden mukaan kilpailuun osallistui neljä kuuden hengen joukkuetta. Osa vieraista oli laittanut päähänsä pukinhatun.

Torstaina Johnsonin konservatiivipuolue hävisi välivaalit Pohjois-Shropshiressä. BBC:n mukaan konservatiivit ovat voittaneet alueella vaalit lähes kahdensadan vuoden ajan, mutta tällä kertaa parlamenttipaikka meni liberaalipuolueelle. Välivaalit järjestettiin, koska konservatiiviedustaja Owen Paterson joutui eroamaan kesken kauden.