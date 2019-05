Brittinuoret lähettävät kirjeitä Brysseliin: Pysäyttäkää Brexit

Suomessa vieraillut EU-komission pääsihteeri sanoo, että kannattaa kampanjoida jo ennen vaaleja.

EU-komission pääsihteeri Martin Selmayr sanoo, että lukuisat Britannian kansalaiset lähettävät Brysseliin viestejä, joissa he pyytävät perumaan Britannian EU-eron.

– Me saamme joka päivä kirjeitä nuorilta briteiltä. He pyytävät, että me estäisimme sen, mitä heidän kansansa on päättänyt. Valitettavasti meidän täytyy vastata, että emme voi, koska päätös on tehty, hän sanoi tiistaina Helsingissä.

Selmayr ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kabinettipäällikkö Clara Martinez Alberola vierailivat Suomessa valmistelemassa Suomen tulevaa EU-puheenjohtajakautta.

Britannia järjesti vuonna 2016 kansanäänestyksen EU-erosta eli Brexitistä ja ilmoitti keväällä 2017 eroavansa EU:sta. Eron piti astua voimaan tämän vuoden maaliskuussa, mutta Britannia on jo kahdesti pyytänyt lykkäystä. Tällä hetkellä lykkäys on voimassa kuluvan vuoden lokakuun loppuun.

Selmayr sanoo, että EU odottaa ”kärsivällisesti”, mitä Britannia päättää tehdä.

– Emme halua, että Britannia eroaa ilman sopimusta, mutta olemme valmistautuneet siihen hyvin.

Kun Britanniassa käytiin Brexit-vaalikampanjaa kolme vuotta sitten, EU ei kampanjoinut eikä yrittänyt vaikuttaa brittiäänestäjiin.

– Me toimimme näin, koska Britannian pääministeri David Cameron pyysi Junckeria pysymään hiljaa, sanoo Martinez Alberola.

Tämä keväänä Juncker on todennut, että EU:n vaitonaisuus oli virhe. Selmayr toteaa, että vaikka Juncker on sanonut näin, tämä on kuitenkin realisti.

– Meillä olisi parempi omatunto, mutta emme olisi voineet muuttaa Brexit-äänestyksen lopputulosta. Joidenkin mielestä lopputulos olisi ollut huonompi, jos komissio olisi puhunut jäsenyyden puolesta, Selmayr sanoo.

Hän sanoo olevansa iloinen siitä, että tällä hetkellä monet britti lähtee kadulle heiluttamaan EU:n lippua.

– Olemme iloisesti yllättyneitä, miten moni britti on osoittanut EU:n puolesta mieltään. Kuitenkin on parempi osoittaa mieltään ennen vaaleja ja äänestää, koska vaalien jälkeen voi olla liian myöhäistä.

Selmayr vetoaakin, että suomalaiset äänestäisivät sunnuntain EU-vaaleissa.

– Nämä eivät ole yhdentekevät vaalit, vaan luultavasti tärkeimmät EU-parlamentin vaalit 40 vuoteen.