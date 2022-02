Brittiministerin arvio: Kreml ei ole saavuttanut sotatavoitteitaan

Ison-Britannian puolustusministeri Ben Wallace arvioi, että Venäjä ei ole saavuttanut mitään tärkeimmistä tavoitteistaan ​​ensimmäisten 24 tunnin aikana hyökkäyksessä Ukrainaan ja on menettänyt yli 450 sotilasta.

– Arviomme tänä aamuna (perjantaina) on, että Venäjä ei ole saavuttanut mitään tärkeimmistä tavoitteistaan, Wallace sanoi Forces Newsin mukaan.

– Itse asiassa se on jäljessä toivotusta aikataulustaan. He ovat menettäneet yli 450 sotilasta, Wallace jatkoi.

Puolustusministerin mukaan Venäjän erikoisjoukot eivät esimerkiksi onnistuneet valtaamaan pääkaupunki Kiovan lähistöllä sijaitsevaa lentokenttää. Wallacen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on arvioinut väärin ukrainalaisten valmiuden puolustaa maataan.

– Venäjän armeija ei ole onnistunut ensimmäisenä päivänä saavuttamaan päätavoitettaan, Wallace lisäsi.

