Brittiministeri myöntää testivajeen vaikuttaneen koronakuolleisuuteen

Myös väestötiheys on ministerin mukaan saattanut vaikuttaa kuolleisuuteen.

Britanniassa liikenneministeri Grant Shapps on myöntänyt, että puutteellinen testauskapasiteetti on lisännyt koronakuolleisuutta maassa, kertoo The Guardian. Koronaan on Britanniassa kuollut jo yli 28 000 ihmistä ja varmistettuja tartunnan saaneita on jo yli 182 000.

– Kyllä. Jos meillä olisi ollut sadantuhannen testikapasiteetti ennenkuin tämä alkoi ja tieto mitä meillä on nyt, jälkikäteen katsottuna olen varma että monet asiat voisivat olla toisin, Shapps sanoi vastatessaan asiaa koskevaan kysymykseen BBC:n haastattelussa.

Hänen mukaansa Britannian testauskapasiteetissa oli toivomisen varaa, vaikka maassa onkin suuri lääketeollisuus.

– Me emme ole maa, jolla oli suuri testauskapasiteetti.

Shappsin mukaan joitakin muita maita suurempi koronakuolleisuus saattaa johtua myös kaupunkien asumistiheydestä, joka on hänen mukaansa suurempi kuin muualla. Hoitokodeissa tartuntamäärät on hänen mukaansa nyt kuitenkin saatu laskuun ja niiden asukkaita sekä potilaita myös voidaan nyt testata viruksen varalta.

– Tartunnat hoitokodeissa ovat nyt laskussa, eivät kasvamassa, hän sanoi.