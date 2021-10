Brittimedia hehkuttaa Nokian retropuhelinta

Britannian mediassa on huomioitu Nokian lanseeraama uusi versio klassikoksi muodostuneesta 6310-matkapuhelimesta.

Tiileskiveksi kutsuttu laite tuli myyntiin Britanniassa 20 vuotta sitten varustettuna viikkokausia kestävällä akulla. Sitä arvostettiin selkeän ja kestävän rakenteensa vuoksi.

Nokian HMD Global -puhelinyhtiön mukaan laitteen näyttöä on päivitetty kehittyneemmäksi ja aiempaa suuremmaksi. Nostalgisessa puhelimessa on mukana myös radio.

Daily Mail -lehti hehkuttaa uudistettuun 6310:aan sisältyvää legendaarista matopeliä.

Kahtena värivaihtoehtona valmistettava puhelin tuli Suomessa myyntiin syyskuussa 59 euron suositushintaan.

