Brittilehti: Suomessa radikaali ratkaisu kodittomuuteen

The Guardian kertoo, miten Suomessa on onnistuttu saamaan asunnottomuusluvut laskuun.

− Suomi on ainoa EU-maa, jossa kodittomuus vähenee. Mikä on sen salaisuus? Asunnon antaminen ihmisille heti, kun he niitä tarvitsevat – ehdoitta, brittilehti The Guardian kertoo Suomi-aiheisessa jutussaan otsikolla ”Se on ihme”: Helsingin radikaali ratkaisu kodittomuuteen.

The Guardian haastattelee helsinkiläistä Tatu Ainesmaata, 32, joka on vastikään saanut vuokrakodin pitkän kodittomuuden jälkeen.

− Tämä on suuri ihme. Olen ollut kommuuneissa, mutta kaikki käyttivät päihteitä ja minun oli lähdettävä. Olen ollut huonoissa suhteissa: sama juttu. Olen ollut veljeni sohvalla. Minulla ei koskaan ole ollut omaa kotia, Ainesmaa sanoo.

Juttuun on haastateltu myös Y-säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakista. Hän kertoo, että Suomen asuntopolitiikkaa päätettiin alkaa uudistaa reilu vuosikymmen sitten.

Vielä 1980-luvulla asunnoton sai Suomessa kodin vasta, kun oli osoittanut yhteiskuntakelpoisuutensa. Usein tämä tarkoitti päihteettömyyttä. Asunnottomuuspolitiikassa päätettiin alkaa soveltaa Asunto ensin -periaatetta, joka lanseerattiin 2008.

− Oli selvää, että vanha systeemi ei toiminut. Oli päästävä eroon yömajoituksesta ja lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitetuista hostelleista. Niillä oli Suomessa pitkä historia, ja kaikki näkivät, etteivät ne saaneet ihmisiä pois asunnottomuudesta. Päätimme kääntää oletukset, Kaakinen kertoo.

− Halusimme, että asunnon voi saada ehdoitta. Eli että ei tarvitse ratkoa ongelmiaan ennen kuin asunto on mahdollista saada. Sen sijaan kodin pitäisi olla turva, joka auttaa selvittämään ongelmia, hän lisää.

Tatu Ainesmaa asuu nykyisin Malminkartanossa − yhdessä Helsingin kaupunginosista, joissa päätettiin muuttaa vanhoja suojatiloja pysyviksi asunnoiksi.

The Guardiainin haastatteleman Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan keskeinen osa uudistusta ovat olleet palvelut.

− Monilla pitkäaikaisasunnottomilla on riippuvuuksia, mielenterveysongelmia ja muita terveysongelmia, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa. Tuen pitää olla saatavilla, entinen asuntoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

Asunto ensin -projektin tavoite oli aluksi luoda 2500 uutta asuntoa. The Guardianin mukaan niitä on luotu 3500.

Pitkäaikaisasunnottomuus on sittemmin laskenut Suomessa yli 35 prosenttia.