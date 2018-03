Brittilehti hehkuttaa: ”Jos et voi ostaa onnea, ehkä sinun pitäisi muuttaa Helsinkiin”

The Guardian kertoo, että suomalaisten onnellisuuden salaisuus on tasa-arvoinen yhteiskunta.

Brittilehti hehkuttaa Suomea lauantaina julkaistussa artikkelissa.

– Jos et voi ostaa onnellisuutta, ehkä sinun pitäisi muuttaa Helsinkiin. Suomi on noussut 10 vuotta kestäneen talouslaman jälkeen YK:n vertailussa planeetan onnellisimmaksi paikaksi asua, The Guardian kertoo.

Artikkelin mukaan tärkein tekijä Suomen kärkisijoitukseen on tasa-arvo. Lehti kirjoittaa, että Suomessa vallitsee tasa-arvo paitsi sukupuolten myös työntekijöiden ja johtajien välillä. Jutussa kehutaan myös Suomen koulutusjärjestelmää ja sosiaaliturvaa sekä mainitaan bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna yli 3 prosenttia.

The Guardianin mukaan Suomi lukeutuu niiden Euroopan maiden joukkoon, jotka käyttävät eniten rahaa tutkimukseen ja kehitykseen.

Lehti muistuttaa Nokiasta ja kertoo Suomella olevan ansaittu maine internet-vallankumouksen edelläkävijänä. Jutussa nousee esille peliyhtiö Supercellin vuonna 2016 maksama 800 miljoonan euron yhteisövero. Artikkelissa mainitaan myös se, että Suomessa yksityishenkilöiden verotiedot ovat kaikkien nähtävillä.

Tasa-arvoinen yhteiskunta on artikkelin mukaan auttanut Suomea selviytymään niistä vaikeuksista, jotka muualla ovat repineet yhteiskuntia kahtia.

Lehti kertoo, että pitkään kestänyt talouslama ei tuonut Suomeen samanlaista populismin aaltoa kuin Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. Lehden mukaan perussuomalaisten nousu ja maahanmuuttovastaisen johtajan valitseminen puolueen johtoon ovat kuitenkin osoituksia siitä, että lama jätti jälkensä myös Suomeen.