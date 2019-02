Theresa May taipumassa Brexitin lykkäämiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittipääministeri muutti linjaansa, kun työväenpuolue ilmoitti kannattavansa uutta kansanäänestystä.

Britannian pääministeri Theresa May harkitsee Brexitin lykkäämistä. Hän keskustelee asiasta tänään tiistaina hallituksensa jäsenten kanssa. Asiasta kertovat muun muassa Financial Times ja Evening Standard.

Hallituksen kokoontumisen jälkeen May kertoo Britannian parlamentille hallituksen suunnitelmista.

Britannian on määrä erota EU:sta maaliskuun 29. päivänä. Tähän saakka May on todennut, että eroa ei lykätä.

May aikoo myös ehdottaa, että niin sanottu kova Brexit ei olisi mahdollista. Hän aikoo antaa asiaa koskevan esityksen, josta kansanedustajat äänestävät. May on tähän saakka todennut, että jos parlamentti ei hyväksy hänen neuvottelemaansa EU-erosopimusta, Britannia eroaa ilman sopimusta.

On todennäköistä, että Mayn suunnanmuutos herättää vastustusta Brexitin kannattajien keskuudessa. Heitä löytyy sekä Mayn hallituksesta että hänen oman puolueensa konservatiivien kansanedustajissa. Kovan Brexitin kannattajat uskovat, että Britannia voi kukoistaa, vaikka se eroaisi EU:sta ilman sopimusta. Liike-elämä puolestaan vastustaa kovaa Brexitiä.

Britannian työväenpuolue ilmoitti maanantaina, että se kannattaa uutta Brexit-kansanäänestystä, jos puolueen oma erosuunnitelma ei mene läpi Britannian parlamentissa. Tähän saakka työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn ei ole kannattanut uutta kansanäänestystä.