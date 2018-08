Brittilehdet: Suomi ei ole niin onnellinen maa kuin uskotaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan onnellisuuden myytti kätkee taakseen kärsimystä ja itsemurhia.

BBC ja The Guardian uutisoivat tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan Pohjoismaissa, jotka monien tutkimusten mukaan ovat hyvin onnellisia maita, on pahoinvointia, joka on peittynyt onnellisuusuutisoinnin alle.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Suomessa itsemurhat ovat syynä jopa kolmannekseen kuolemista kaikissa ikäryhmissä. Mielenterveys oli Suomessa yksi merkittävimmistä tekijöistä subjektiiviseen terveyden kokemukseen.

– Yhä useammat nuoret Pohjoismaissa kokevat yksinäisyyttä, stressiä sekä mielenterveysongelmia, totesi yksi tutkijoista, Michael Birkjaer The Guardianille.

Tutkimuksessa analysoitiin vuosien 2012─2016 tilastoja Eurooppalaisesta sosiaalitutkimuksesta (ESS), jossa kysyttiin vastaajien tyytyväisyyttä elämäänsä asteikolla yhdestä kymmeneen. Asteikolla numerot viisi ja kuusi nimettiin kamppailuksi ja alle neljän tulokset taas kärsimiseksi.

Suomessa kyselyn otanta vaihteli vuosittain 1,923 ja 6,202 vastaajan välillä.

Tutkimuksen mukaan kaikista pohjoismaalaisista 12,3 prosenttia luokiteltiin joko kamppailevan tai kärsivän elämässään. Nuorten joukossa luku oli jopa 13,5 prosenttia.

Pohjoismaat ovat olleet toistuvasti esimerkiksi YK:n onnellisuusraportin kärjessä. Viimeisimmässä mittauksessa Suomi todettiin maailman onnellisemmaksi maaksi.

Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä onnellisuutta tutkivan tanskalaisen tutkimuskeskuksen alaisuudessa tehty tutkimus halusi tuoda esiin tilastoja, joita ei aiemmissa onnellisuusraporteissa ole tuotu näkyville.