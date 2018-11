Brittilehdet: Theresa Mayn puolueessa on 84 kapinallista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brexit-sopimuksen mahdollisuudet tulla hyväksytyksi brittiparlamentissa näyttävät huonoilta.

Neljäsosa Theresa Mayn konservatiivipuolueesta aikoo äänestää Mayn neuvottelemaa Brexit-sopimusta vastaan. The Economist -lehden mukaan tarkka luku on 84 kansanedustajaa, ja se perustuu kansanedustaja Mark Francois’n antamiin tietoihin. Torstaina Francois sanoi Britannian parlamentissa, että ”yli 80” äänestää sopimusta vastaan. Hän kuuluu itse Brexitin kannattajiin ja on todennut, ettei äänestä sopimuksen puolesta ”edes ase ohimolla”.

Brexit-sopimus tarvitsee äänestyksessä taakseen Britannian parlamentin enemmistön. Parlamentissa on 650 jäsentä, mutta käytännössä enemmistöön riittää noin 320 edustajaa, koska osa puuttuu äänestyksistä aina.

Mayn konservatiiveilla on 315 kansanedustajaa. Jos heistä 84 äänestää sopimusta vastaan, sopimuksella on olemattomat mahdollisuudet tulla hyväksytyksi. Suuriimman oppostionpuolueen työväenpuolueen edustajista arviolta vain 20 aikoo äänestää sopimuksen puolesta.

Parlamentti äänestää Brexit-sopimuksesta joulukuussa. Aikataulu muuttuu, jos Mayn hallitus kaatuu ennen äänestystä. Torstaina kaksi ministeriä erosi, ja BBC:n mukaan ympäristöministeri Michael Gove harkitsee eroa.

May saattaa joutua puolustamaan myös puheenjohtajan paikkaansa konservatiivipuolueessa. Kansanedustaja Jacob Rees-Mogg aikoo tänään esittää epäluottamuslausetta Maylle, ja jos häntä tukee vähintään 47 muuta kansanedustajaa, puolueessa käydään puheenjohtajavaali yhtä aikaa Brexit-neuvottelujen viimeisten vaiheiden kanssa. Britannia eroaa EU:sta ensi maaliskuun 29. päivänä.