Brittikomentajan mukaan sotilaallinen uhka on vakavin vuosikymmeniin

Suomi on Itämeren alueella yksi Britannian keskeisimmistä kumppaneista.

Sotilasstrateginen toimintaympäristö on Britannian asevoimien komentajan, kenraali Nick Carterin mukaan muuttunut viimeisen vuoden aikana entistä epävakaammaksi.

– Määrätietoiset autoritaariset valtiot, jotka käyttäytyvät, kuin niiden historiallinen oikeutus olisi kiistetty, horjuttavat monenkeskistä järjestelmää, joka on usean sukupolven ajan turvallisuutemme, vakautemme ja hyvinvointimme, kenraali Carter sanoo Royal United Services Institute -ajatuspajassa (RUSI) pitämässään puheessa.

– Olemme palanneet suurvaltakamppailun – jopa jatkuvan konfliktin – kauteen, joka kenties muistuttaa viime vuosisadan ensimmäistä vuosikymmentä, ensimmäisen maailmansodan puhkeamista edeltäneisiin vuosiin viittaava Carter toteaa.

Venäjän sotilaallinen toiminta Pohjois-Atlantilla ja Naton Euroopan-joukkojen komentajan vastuulla olevalla operaatioalueella on hänen mukaansa nyt vilkkaimmillaan sitten kylmän sodan. Syyrian sodan hän sanoo edenneen uuteen vaiheeseen, tilanne Irakissa ja Libanonissa on epävakaa, merenkulun vapaus Persianlahdella on joutunut haastetuksi, konflikti Jemenissä jatkuu, taistelut Libyassa kiihtyvät ja turvallisuustilanne sekä Sahelissa että Länsi-Afrikassa on yhä heikompi.

Myöskään terroristijärjestö ISISiä ja sen edustamaa ääriajattelua ei kenraali Carterin mukaan ole missään nimessä vielä kukistettu, vaan terrorismin uhka pikemminkin kasvaa nopeassa tahdissa.

Katse Itämerelle

Osana varautumistaan eri uhkaskenaarioihin Britannian asevoimat kääntää kenraali Carterin mukaan katsettaan entistä enemmän myös pohjoiseen.

– Viime kesänä järjestetty Baltic Protector – suurin merellinen harjoitus Itämerellä sitten kylmän sodan päättymisen – testasi JEF-joukkomme (Joint Expeditionary Force) yhteistoimintakykyä ja kokosi yhteen kaikki kahdeksan kumppanimaatamme, Carter toteaa.

Suomi liittyi Britannian johtamaan JEF-joukkoon vuonna 2017. Yhteistyön tavoitteena on tukea osallistuvien maiden sotilaallisten valmiuksien kehittämistä ja ylläpitämistä. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen osallistui marraskuussa JEF-maiden asevoimien komentajien kokoukseen ja tapasi sen yhteydessä kenraali Carterin kahdenvälisesti.

– Tractable-harjoituksessa nähtiin viimeisin Britannian joukkojen rotaatio Virossa. Se osoitti kykymme toimittaa Viroon täydennyksinä maa-, meri- ja ilmateitse yli 200 panssaroitua ajoneuvoa, Carter sanoo.

Hän muistuttaa Britannian myös toteuttavan ilmavalvontatehtäviä Baltiassa ja Islannissa, harjoittelevan jälleen arktisella alueella sekä lisänneen toimintaansa Pohjois-Atlantilla vastauksena Venäjän pinta-alusten ja sukellusveneiden aiempaa aktiivisempaan toimintaan kyseisillä vesillä.

Poliittinen ulottuvuus

Kenraali Carter viittaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa toimivaan Edward Lucasiin, jonka mukaan lännessä tehdään yhä jyrkkä kahtiajako sotaan ja rauhaan kiinnittämättä kovinkaan paljon huomiota toimintaan niiden välillä.

Autoritaariset hallinnot kuitenkin tarkastelevat strategista ympäristöä jatkuvana ja päättymättömänä kamppailuna, jonka piiriin kuuluu kaikki alkaen siitä, mitä länsi kutsuu rauhaksi, ja ulottuen aina ydinsotaan.

– Sanoisin, että elämme ilmiömäisen muutoksen aikaa. Se on laajempi, kiivaampi ja syvällisempi kuin mitä ihmiskunta on maailmansotien lisäksi milloinkaan kokenut, Carter kiteyttää.