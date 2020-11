Brittikomentaja: Suursodan uhka on kasvanut

Kansainvälinen epävarmuus lisää kenraali Nick Carterin mukaan konfliktien laajenemisen riskiä.

Koronaviruspandemian synnyttämän globaalin talouden kriisi saattaa johtaa sotiin, Britannian asevoimien komentaja, kenraali Sir Nick Carter varoittaa.

Britannian ja koko muun maailman tulisi hänen mukaansa muistaa historian opetukset ja ne poliittiset harha-askelet, jotka johtivat kahteen maailmansotaan viime vuosisadalla.

On pelättävissä, että eri puolilla maailmaa riehuvat alueelliset konfliktit voivat eskaloitua täysimittaiseksi sodaksi tavalla, joka muistuttaa ensimmäisen ja toisen maailmansodan verenvuodatukseen johtanutta kehitystä, kenraali Carter sanoo brittiläiselle Sky News -televisioyhtiölle antamassaan haastattelussa.

– Meidän on muistettava, että vaikka historia ei toistaisikaan itseään, sillä on rytminsä. Jos katsotaan taaksepäin viime vuosisadalle – aikaan ennen molempia maailmansotia – on mielestäni kiistatonta, että tapahtui eskalaatio, joka johti virhearvioon, joka vei lopulta sotaan sellaisessa mittakaavassa, jollaista toivottavasti emme koskaan enää näe, Carter toteaa The Guardianin mukaan.

Kysyttäessä, onko kolmannen maailmansodan uhka tällä hetkellä todellinen, kenraali vastaa, että riski on olemassa ja se on syytä tiedostaa.