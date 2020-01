Kun prinssi Philip ja prinsessa Anne pitivät Sylvi Kekkosta pystyssä

Brittikirja kertoo 50 vuoden takaisen valtiovierailun alkaneen erikoisesti.

Presidentti Urho Kekkosen valtiovierailu heinäkuussa 1969 Britanniassa on päässyt poikkeavan muiston ansiosta kuningatar Elisabet II:sta kertovaan Robert Hartmanin teokseen Queen of the World. The Global Biography.

Presidentti Urho Kekkonen ja rouva Sylvi Kekkonen (1900-1974) vierailivat Lontoossa muutamaa vuorokautta ennen ensimmäistä kuukävelyä.

– Edinburghin herttualla (prinssi Philip) oli erityisen muistettava hevosvaunuajelu Suomen presidentti Urho Kekkosen vierailun aikana 1969, joskaan todennäköisesti samaa ei voida sanoa hänen vastapuolestaan, kirjan kuvailu alkaa.

Presidentti ajettiin kuningattaren ja prinssi Charlesin kanssa kuuden harmaan hevosen vetämillä kultavaunuilla Buckinghamin palatsiin. Perässä tulleessa vaunussa, jota veti neljä hevosta, olivat Sylvi Kekkonen, Edinburghin herttua Philip ja tuolloin 19-vuotias prinsessa Anne.

– Suomen ensimmäinen nainen Sylvi Kekkonen oli niin hermostunut virallisten vastaanottajaisten alla, että hän oli vahingossa ottanut unilääkkeen sydänlääkkeensä sijaan. Heti päästyään vaunuihin hän alkoi nukahdella, ja seuralaiset herttua ja prinsessa Anne joutuivat taistelemaan pitääkseen hänet tajuissaan ja pystyssä koko matkan palatsiin, kirjassa todetaan.