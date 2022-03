Brittikenraali: Baltian maat ovat vakavassa vaarassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän imperiumin jälleenrakentaminen on Richard Shirreffin mukaan täydessä käynnissä.

Vladimir Putinin aggressiiviset tavoitteet ovat olleet Naton Euroopan-joukkojen entisen varakomentajan, kenraali Richard Shirreffin mielestä nähtävissä jo pitkään. Viroon, Latviaan ja Liettuaan kohdistuva sodan uhka on hänen mukaansa nyt suorastaan käsin kosketeltavissa.

– Putinin aikomus on ollut selvä koko ajan. Hänhän on sanonut, että sopivin turvallisuusjärjestely Euroopalle on uusi Jaltan sopimus. Tulkitsen hänen tarkoittavan, että hän haluaa palauttaa Venäjän vallan entisen Neuvostoliiton alueella. Kuten tiedämme, Viro, Latvia ja Liettua ovat entisiä neuvostotasavaltoja, Ruotsin kuninkaallisessa sotatiedeakatemiassa vieraillut Shirreff sanoo Ruotsin yleisradiolle.

Se, että Virossa ja Latviassa on merkittävä venäjänkielinen vähemmistö, lisää hänen mukaansa Venäjän hyökkäyksen riskiä.

– Tämä on vaara, johon meidän täytyy suhtautua erittäin vakavasti ja josta meidän on oltava huolissamme. — Putin on selvästi ilmaissut haluavansa koota kaikki venäläiset äiti-Venäjän lipun alle, hän toteaa.

Myös Puola on Shirreffin mielestä yhä selvemmin vaaravyöhykkeessä.

– Puola kuului Varsovan liittoon ja oli eri vaiheissa osa tsaarin valtakuntaa, joten myös sitä on syytä pitää maana, johon vaara kohdistuu. Kun asiaa tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta, kaikki Itä-Euroopan maat, jotka kuuluivat joskus Varsovan liittoon ja ovat Naton jäseniä, ovat nyt uhattuina. Siksi Naton täytyy olla valmis torjumaan kaikenlaiset hyökkäykset Naton jäsenmaita vastaan.