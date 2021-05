Brittiedustaja vaalitappiosta: Identiteettipolitiikka kaapannut puolueemme

Kansanedustajan mukaan puolue keskittyy nyt vääriin asioihin.

Iso-Britannian työväenpuolueen kansanedustaja Khalid Mahmood on kritisoinut ankarasti puoluettaan sen paikallisvaaleissa kärsimien vaalitappioiden jälkeen. Mahmoodin mukaan identiteettipolitiikkaa tekevät toimijat ovat kaapanneet puolueen, eikä sillä ole enää juurikaan yhteistä tavallisten ihmisten kanssa. Asiasta uutisoi The Guardian.

Työväenpuolue menetti tällä viikolla yli 300 valtuustopaikkaa kuntavaaleissa. Lisäksi puolueelta hävisi yksi kansanedustajapaikka, kun Hartlepoolin vaalipiiri äänesti täytevaaleissa työväenpuolueen sijaan Boris Johnsonin konservatiiveja ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1959.

Mahmoodin mukaan tappion syy on se, että puolue on keskittynyt asioihin, jotka kiinnostavat pääkaupungissa asuvia ihmisiä, mutta eivät työväenluokkaa.

– Lontoolainen eliitti, jolla on tukenaan prikaatillinen tiedostavia identiteettipolitiikan levittäjiä, on kaapannut puolueemme, Mahmood kritisoi.

Mahmood arvostelee sitä, että identiteettipolitiikan harjoittajilla on pakkomielle jakaa ihmisiä identiteetin perusteella. Sen sijaan heillä ei ole juurikaan ymmärrystä tavallisten työtätekevien ihmisten elämästä.

– Heillä on enemmän yhteistä Kalifornian seurapiirien kanssa kuin hartlepoolilaisten työläisten, Mahmood huomauttaa.

Esimerkiksi eliittien vieraantumisesta Mahmood nostaa koronaepidemian aikana yleistyneen etätyön. Hänen mukaansa monet puolueen jäsenet puhuvat, kuinka he voivat työskennellä kätevästi kotoa tai kahvilasta. He kuitenkin unohtavat, että monilla ihmisillä on oikea fyysinen työpaikka, jossa heidän on pakko käydä.

Mahmood esittää, että puolueen tulisi keskittyä identiteettipolitiikan ja toimistotyöntekijöiden etujen ajamisen sijaan asioihin, jotka koskettavat teollisuudessa ja palvelualoilla työskenteleviä ihmisiä.

– Meidän täytyy mennä ulos ja alkaa ratkaisemaan oikeita ongelmia, Mahmood tiivistää.