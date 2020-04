Brittihallitusta varoitettiin pandemiasta jo viime vuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuodettu raportti varoitti pandemian iskevän kolmessa aallossa.

Brittihallitusta kehotettiin jo vuonna 2019 varautumaan potentiaalisesti katastrofaaliseen pandemiaan, paljastaa The Guardian. Britannian hallituksen teettämässä riskiarviossa varoitettiin, että lieväkin koronaviruksen aiheuttama pandemia voi vaatia kymmeniä tuhansin kuolonuhreja.

Jälleenrakentaminen kestäisi raportin mukaan kuukausia tai jopa vuosia, ja pandemian lopullinen hintalappu olisi jopa kahden biljoonan punnan luokkaa.

Raportti myös varoitti mahdollisen pandemian iskevän kolmessa aallossa.

Viranomaisia raportin kirjoittajat kehottivat laatimaan strategioita pandemiatilanteisiin sekä varastoimaan suojavarusteita.

The Guardianille vuodettu raportti on herättänyt kysymyksiä brittihallituksen todellisesta pandemiavarautumisesta. COVID-19-koronavirukseen on Britanniassa kuollut kevään aikana yli 19 000 ihmistä.

– Turhauttavinta on se, että suunnitelmia laadittiin. Mutta viime vuosien aikana varautumissuunnitelmia on tehty lähinnä poliittisista syistä, kuten Brexitin ja tulvien takia, raportin sisällön tunteva lähde kommentoi lehdelle.