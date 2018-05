Brittihallituksen mukaan Kremlin pimeä raha ajetaan maasta

Britannian parlamentin ulkoasiainvaliokunta vaatii maata puuttumaan tiukemmin Venäjän oligarkkien ”likaiseen rahaan”.

Maanantaina julkaistun Moskovan kulta: Venäjän korruptio Britanniassa –valiokuntaraportin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiri on piilottanut Britanniaan korruption kautta saatuja varoja.

Asiaan ei ole puututtu edes Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkytystapauksen jälkeen.

Konservatiivien kansanedustaja Tom Tugendhatin mukaan Britannian toimettomuus on antanut Venäjän hallinnolle vaikutelman, että asiaan ei uskalleta puuttua.

– Lontoon markkinat mahdollistavat Kremlin toimet, konservatiivien kansanedustaja Tugendhat kirjoittaa Sunday Times -lehdessä.

Turvallisuudesta vastaava ministeri Ben Wallace vakuuttaa, että Britannia on edelleen sitoutunut ”ajamaan rahanpesijät ulos maasta”.

Tugendhatin mukaan nykyisissä talouspakotteissa on puutteita ja porsaanreikiä, joita oligarkit ovat onnistuneet hyödyntämään.

Raportissa todetaan, että Venäjän hallintoa lähellä oleville henkilöille tulisi asettaa lisää talouspakotteita. Myös yritysomistusten läpinäkyvyydessä olisi parantamisen varaa.

If we’re going to confront the growing spread of instability and corruption coming from the Kremlin we’re going to have to look closer to home. https://t.co/FdAKbCvAMs

— Tom Tugendhat (@TomTugendhat) May 20, 2018