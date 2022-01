Brittiaseet saapuivat Ukrainaan, väite ilmasulusta kiistetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksan mukaan Britannian rahtikoneita ei kielletty saapumasta ilmatilaan.

Iso-Britannian asetoimitusten ensimmäisen erän kerrotaan saapuneen Ukrainaan. Asiasta uutisoi muun muassa brittilehti Daily Mail.

Britannian hallitus kertoi maanantaina lähettävänsä lyhyen kantaman panssarintorjuntaohjuksia Ukrainaan. Maahan saapuu myös pieni ryhmä brittisotilaita antamaan asekoulutusta ukrainalaisille.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace on BBC:n mukaan todennut, että aseet lähetetään Ukrainaan Venäjän yhä uhkaavamman käytöksen takia.

Venäjä on koonnut noin 100 000 sotilasta ja runsaasti hyökkäyssotaan soveltuvaa kalustoa Ukrainan rajojen läheisyyteen. Tiedusteluarvioiden mukaan hyökkäystä pidetään mahdollisena.

Puolustusministeri Wallace on painottanut, että Britannian Ukrainalle toimittamat aseet ovat puolustuksellisia.

Asetoimituksen ympärillä on vellonut kohu, jonka mukaan Saksa olisi estänyt ilmatilansa käytön asetoimituksille, sillä Britannian ilmavoimien rahtikoneet koukkasivat Tanskan ilmatilan kautta kohti Ukrainaa.

Saksa on aiemmin suhtautunut kielteisesti asevientiin Ukrainaan.

Saksan viranomaiset ovat kuitenkin kiistäneet The Driven mukaan väitteen, jonka mukaan he olisivat kieltäneet brittiläisiä kuljetuskoneita saapumasta Saksan ilmatilaan. Myös Britannian puolustusministeriö on viestinyt, että asiaan ei liity mitään erimielisyyksiä maiden välillä.