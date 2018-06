Brittiarmeijalle raju syytös: Houkutteli huonoja arvosanoja saaneita 16-vuotiaita

Nuorille kohdennetut Facebook-mainokset saavat rankkaa kritiikkiä hyväntekeväisyysjärjestöltä.

Iso-Britannian armeija on syytösten mukaan käyttänyt sosiaalista mediaa houkutellakseen riveihinsä huonosti koulussa menestyneitä nuoria. Child Soldiers International -järjestö on paljastanut, että Iso-Britannian puolustusministeriö on tehnyt maksullista Facebook-mainontaa, jolla on pyritty tavoittamaan 16-vuotiaita.

Järjestön mukaan mainonnalla pyrittiin vaikuttamaan nuoriin ihmisiin ”aikana, jolloin heillä on suuri stressi ja huoli tulevaisuudestaan”.

Yhdessä mainoksessa, jota levitettiin juuri ennen ylioppilaskoetta vastaavien GCSE-kokeiden tulosten julkistamista elokuussa 2015, sanottiin:

”Ei ole väliä, mitä tuloksesi tulevat olemaan, voit silti kehittää itseäsi armeijassa”.

Child Soldiers Internationalin ohjelmajohtaja Rachel Taylorin mukaan “puolustusministeriö jatkaa pyrkimystään tavoittaa teinejä korjatakseen rekrytoinnin vajetta”.

”Tämä on yksi esimerkki heidän strategiastaan rekrytoida mahdollisimman nuoria”, hän sanoo Independentin mukaan.

Iso-Britanniassa armeijaan voi liittyä jo 16-vuotiaana. Alle 18-vuotiaita ei kuitenkaan lähetetä sota-alueille.

Child Soldiers International -järjestön mukaan 16- ja 17-vuotiailla on kuitenkin suurempi riski saada mielenterveys- ja käytösongelmia kuin vanhemmilla armeijaan rekrytoitavilla.