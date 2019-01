Britit raivoissaan Irlannin satojen miljoonien EU-tukivaatimuksista

Irlannin hallituksen aikomus hakea satoja miljoonia euroja tukea EU:lta, jos brexit toteutuu ilman sopimusta, herättää raivoa Britanniassa, kertoo Irish Independent -lehti.

Brexitiä kannattavat tiedotusvälineet ovat tarttuneet Irlannin maatalousministeri Michael Creedin paljastukseen siitä, että Brysseliä on varoitettu Irlannin aikomuksesta hakea apua, mikäli Britannia lähtee rytinällä EU:sta.

Maatalousministeri kertoi Irish Independent -lehdelle, että kyse on ”megaluokan rahoista”, joita tarvitaan kaupan sekä liha-, maito- ja kalatalouksien tukemiseen.

– Jos lähdemme ilman sopimusta, suurin syyllinen on Irlannin itsepäinen hallitus uhkauksineen haamurajakysymyksellä, totesi kovan luokan brexit-kannattaja, konservatiivien parlamentaarikko Jacob Rees-Mogg.

Brexitiä tukeva uutissivusto Daily Express kertoi Irlannin kerjäävän miljoonia euroja maanviljelijöille ja kalastajille, kun taas Daily Mail ja Daily Telegraph uutisoivat Irlannin vaativat apua Brysselistä.

Britannian pääministerin Theresa Mayn toive saada puolueensa parlamentaarikot brexit-sopimuksen taakse koki kolauksen, kun puolueen jäsenille tehdyn mielipidemittauksen mukaan yli puolet haluaisi lähteä EU:sta ilman sopimusta.

YouGovin toteuttaman kyselyn mukaan konservatiivipuolueen jäsenistä 57 prosenttia kannattaa sopimuksetonta eroa, 23 prosenttia Mayn neuvottelemaa sopimusta ja vain 15 prosenttia unioniin jäämistä.

If we leave without a deal the main culprit will be the obdurate Irish Government’s threats about the phantom border issue.https://t.co/xzGbrPJyv3

— Jacob Rees-Mogg (@Jacob_Rees_Mogg) January 3, 2019