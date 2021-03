Britit pelkäävät, ettei EU hyväksykään Brexit-sopimusta

Ylähuoneen jäsenet huolestuivat, kun kauppakumppanien välit alkoivat heiketä.

Britannian parlamentin ylähuone pelkää, että joulukuussa saavutettu sopu EU:n ja Britannian kauppasuhteista kaatuu. Se katsoo, että osapuolten suhteet ovat heikentyneet, minkä vuoksi EU-parlamentti saattaa hylätä sopimuksen. Asiasta kertoo The Guardian.

Ylähuoneen EU-asioita käsittelevä komitean komitean puheenjohtaja lordi Kinnoull katsoo, että ”no-dealin uhka” on edelleen olemassa. Hänen mukaansa yksi merkki tästä on se, että EU-parlamentti ei ole ilmoittanut päivää, jolloin se vahvistaa Brexit-kauppasopimuksen.

EU-parlamentin on määrä vahvistaa sopimus huhtikuun 30. päivänä. Lordi Kinnoullin mukaan Brysselistä kuuluu kuitenkin ”ääniä”, joiden mukaan EU-parlamentti aikoo lykätä päätöstä.

Britannia erosi EU:sta tammikuussa 2020. Eroa seurannut siirtymäaika päättyi vuoden 2020 lopussa. Juuri ennen joulua EU-komissio ja Britannian hallitus solmivat kauppasopimuksen, joka tuli voimaan tämän vuoden alussa. Se on jo voimassa, mutta jos EU-parlamentti hylkää sopimuksen, sen voimassaolo raukeaa ja osapuolten välille nousee uusia tulleja ja kaupan rajoituksia.

Britannian ja EU:n suhteet ovat heikentyneet nopeasti. Jo viime syksynä EU moitti Britanniaa itse allekirjoittamansa sopimuksen rikkomisesta, kun brittihallitus valmisteli lakia, joka olisi sivuuttanut Brexit-sopimuksen Pohjois-Irlanti-pöytäkirjan. Britannia veti lakiesityksen pois.

Tammikuussa EU-komissio puolestaan asetti vientikiellon Irlannista Pohjois-Irlantiin, kun se halusi rajoittaa rokotteiden vientiä EU:sta pois. Kielto ehti olla voimassa vain vuorokauden, kun komissio perui päätöksensä.

Maaliskuussa Britannia puolestaan päätti, että se jatkaa vientiä muualta Britanniasta Pohjois-Irlantiin, vaikka se oli jo sitoutunut tekemään rajatarkastuksia. Britannia ei neuvotellut EU:n kanssa, joten EU käynnisti oikeustoimet Britanniaa vastaan.

Myös kiista rokotteista hiertää välejä. Rokotteita viedään EU:sta Britanniaan, mutta ei Britanniasta EU:hun. EU syyttää brittejä vientikiellosta, minkä britit kiistävät, ja valmistelee omaa vientikieltoa.

Brittiparlamentin ylähuoneen jäsenet toteavat, että Pohjois-Irlantiin tiivistyy syvenevä epäluottamus EU:n ja Britannian välillä. Se tuo huolensa esiin raportissa, joka julkaistaan ensi maanantaina.

– Ylähuoneen EU-komitea varoitti joulukuussa 2017, että on vaikea kuvitella huonompaa lopputulosta kuin sopimukseton ero EU:sta. Olemme sen vuoksi huolissamme siitä, miten viimeaikainen kehitys on heikentänyt luottamusta ja miten no deal – siis kyvyttömyys vahvistaa kauppasopimus – on taas noussut esille.

Kauppasopimuskaan ei ole ehkäissyt Breixitin vaikutuksia Britannian talouteen. Lontoon finanssialan yritykset ovat menettäneet markkinoita, ja liiketoiminta on siirtynyt EU-maiden finanssikeskuksiin. Tammikuussa vienti Britanniasta EU:hun väheni 40 prosenttia.